Лев Яшин: история его жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре

Все поклонники футбола на этой неделе вспоминали человека, без которого невозможно представить историю этого вида спорта. Великому и легендарному советскому вратарю Льву Яшину - исполнилось бы 90 лет.

Он был звездой мирового масштаба и, возможно, лучшим голкипером всего двадцатого века. Его рекорд - 207 матчей без единого пропущенного гола. Соперники звали Яшина «Черной пантерой» и «Черным пауком», за пристрастие к черной одежде и способность достать летящий в ворота мяч из любого положения.

Яшин ушел из жизни очень рано, сказались военное детство и привычка курить. Но для всей сильной половины человечества он навсегда человек-легенда. И даже спустя почти полвека, с тех пор, как Яшин провел последний матч - любой мальчишка, играющий за «Динамо», расскажет, кто лучший вратарь в истории.

Самый известный динамовец, и самый знаменитый вратарь в мире, Яшин - образец преданности родному клубу.

За «Динамо» Лев Яшин провел 22 сезона ,и даже ворота национальной сборной он выходил защищать с литерой «Д» на груди. Сегодня имя прославленного вратаря носит футбольная академия московского клуба, где в том числе занимаются и будущие вратари, и все они них мечтают быть хоть в чем-то похожими – на легенду.

«Каждый ребенок знает историю Яшина. Конечно, мы гордимся, то, что академия носит великое имя и стараемся вот из таких лепить будущих Яшиных», - рассказывает тренер футбольной академии имени Льва Яшина Михаил Комаров.

Все гениальное просто - это про Яшина. Но повторить его успех почти не решаемая задача. Хотя звучит, действительно, не сложно.

«Некоторые пытались действовать и за пределами вратарской, но не у всех это хорошо четко получалось. Лев Иванович с этими вещами хорошо справлялся, по всей площади штрафной, а затем перенес свои действия уже и в поле», - отмечает старший тренер футбольной академии, чемпион СССР по футболу 1976 года Николай Гонтарь.

22-летнего Николая Гонтаря динамовские тренеры пригласили в команду из Владивостока. Яшин на тот момент уже завершил карьеру и был начальником команды. В аэропорту Домодедово юного голкипера встречал вовсе не водитель.

«Меня пригласили к стойке информации, я пришел и увидел Льва Ивановича. Естественно вот такое состояние шоковое. Сели в его «Волгу» и поехали в Москву, так как рабочий день еще не начинался, прямо приехали к нему в квартиру, позавтракали, он быстро яичницу сделал, перекусили и поехали на «Динамо», пошел процесс», - вспоминает Гонтарь.

Эту его манеру общения, доброжелательность и отсутствие звездной болезни отмечают многие. Лев Яшин посещал тренировки динамовских команд и часто давал советы молодым голкиперам.

Путь к звездам для Льва Яшина поначалу складывался непросто. Гол от ворот до ворот - не единственная ошибка молодого голкипера. В своем первом матче за «Динамо», выйдя на замену, он пропустил вовсе необязательный мяч, который чуть было не перечеркнул все перспективы.

«Приходим после игры в раздевалку, приходит руководство, гнать его не ставить больше, ну и меня опять на стажировку в дублирующий состав», - рассказывал после Яшин в своих интервью.

Терпение и фантастическое трудолюбие скоро вновь проложили дорогу в основу. Одноклубники вспоминают, что Яшин тренировался больше всех.

«После тренировки он оставался один, мячей 20 давали, и футболисты начинали бить ему. И он минут 20-30 один на воротах стоял, кричал бейте-бейте-бейте», - рассказал двукратный обладатель кубка СССР по футболу, вратарь «Динамо» в 1964-1967 Михаил Скоков.

Свою первую медаль Яшин получил еще до того, как стал футболистом: во время войны, жил в Ульяновске, в эвакуации, в 13 лет начал работать токарем на оборонном заводе. Первое чемпионство с «Динамо» выиграл в 25. Первый громкий международный успех - Олимпиада в Мельбурне.

Знаменитый комментатор Николай Озеров отмечал, Яшин точным пасом моментально начинал атаку своей команды, как только мяч оказывается у него в руках. В Австралии сборная СССР выиграла первое в своей истории олимпийское золото. За пять матчей Яшин пропустил меньше всех на турнире, так начиналась мировая слава голкипера, который уже тогда играл в ставшей потом знаменитой кепке.

На архивных кадрах 1958 года из Швеции: олимпийские чемпионы из СССР впервые участвуют в чемпионате мира. Яшин не жалеет себя ради победы. Английские футболисты в тот день по правилам забить так и не смогли - победа у команды СССР. Яшин - лидер не только на поле, но и в раздевалке. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года, вице-президент РФС, экс-нападающий Никита Симонян вспоминает, как перед матчами того турнира футболистов настраивал один из руководителей сборной.

«"Я вам обещаю премию". Прервал его Лев Иванович и сказал, мол мы приехали играть не за деньги, а за честь страны. Велик был во всем», - поделился Симонян.

Честь страны великий вратарь отстаивал и на первом в истории кубке Европы по футболу. С Яшиным в воротах на парижском стадионе «Парк де Пренс» сборная СССР завоевала единственное континентальное первенство.

Вратарь-новатор, одинаково хорошо игравший на линии ворот и по всей площади штрафной, обладатель международных титулов. Зачастую это играло злую шутку - спортивные функционеры ждали от нашей команды только побед. В 1962 году на чемпионате мира в Чили сборная СССР - общепризнанный фаворит турнира. Но в одном из матчей Яшин получает сотрясение мозга. Однако тренеры не решаются выпустить на четвертьфинал против хозяев другого голкипера, из Москвы требуют - играть должен только Яшин.

В итоге - два пропущенных гола и поражение. По приезду из Чили именно Яшина обвинили в том, что команда не смогла завоевать медали.

«В этом матче большинство наших журналистов отметили неуверенную игру, легкие мячи, которые я пропустил отнесли на мой счет», - рассказывал потом сам именитый вратарь.

Яшин решил завязать с футболом и уехал в деревню. Охота, рыбалка, которую он так любил. Но все же футбол - главная страсть, и его уговорили вернуться в «Динамо». После 30 тогда футболисты уже считались ветеранами, и, казалось, Яшин будет доигрывать, но впереди было еще немало побед. В 1963 году его пригласили принять участие в матче, посвященном столетию английского футбола на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Яшин защищал ворота сборной мира.

Там англичане вновь не смогли забить Яшину. Вдохновленные игрой в этом матче журналисты журнала France Football вручили советскому вратарю золотой мяч, как лучшему игроку Европы. Яшин и по сей день остается единственным вратарем в истории, удостоенным этой награды.

В 1966 году сборная с Яшиным вышла в полуфинал чемпионата мира.

«Что говорить, когда на чемпионате мира в Англии, наша сборная стала бронзовым призером - самое большое достижение отечественного футбола. И олимпийский чемпион, и чемпион Европы, и в составе «Динамо» потрясающие результаты. И на протяжении всей карьеры был вратарем номер один национальной сборной», - отмечает обладатель кубка UEFA, заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

За годы выступлений на высочайшем международном уровне Яшин не только завоевывал медали, но и сердца болельщиков по всему миру. Иностранные фанаты футбола охотились за автографами, дружить с Яшиным стремились и знаменитые футболисты команд-соперников.

«Самая правильная оценка - это оценка таких же профессионалов, как и он. Так вот Льва Ивановича признали и Пеле, и Эйсебио, и Бобби Чарльтон, и все те звезды первой величины, которые в то время были во главе мирового футбола. И я несколько раз наблюдал, как уважительно к нему относились эти люди. И я хочу сказать, что Эйсебио, до самых своих последних дней, как только он приезжал в Москву, он приходил на кладбище, на могилу, оказывал все почести, дань уважения», - рассказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по футболу, вратарь «Динамо» в 1970-1981 годах Владимир Пильгуй.

Равным себе русского вратаря признает и король футбола бразилец Пеле, который играл против Яшина на чемпионатах мира

«Я играл очень долгое время и видел многих игроков. И когда заходит речь о лучших, то всегда вспоминают о нападающих или тех, кто забил гол. Но я выделю вратаря. Когда я играл, очень большое восхищение у меня вызывал Яшин. Он был лучшим», - трехкратный чемпион мира по футболу Пеле.

Фамилия Яшин стала нарицательной, а футболиста из Коста-Рики она стала еще и именем: его так и зовут Яшин Боскес Молина. Он игрок профессионального клуба «Пунтаренас».

«Мой папа страстный футбольный болельщик, и именно поэтому он решил дать мне такое имя, в честь великого русского вратаря. Он рассказывал, что видел игру Яшина только по телевизору, в своей молодости. И его поразило бесстрашие, с которым он защищал ворота. В добавок ко всему у меня день рождения тоже на этой неделе, всего через два дня после Льва Яшина. Если верить в такие совпадения, то легко понять, почему в итоге и я сам стал футболистом», - объяснил Яшин Боскес Молина.

В прошлом году именно Яшин был изображен на плакатах и афишах чемпионата мира в России и на памятных банкнотах. FIFA официально признала его лучшим вратарем XX века. На этой неделе, в день когда Яшину исполнилось 90, на его могилу на Ваганьковском кладбище несли цветы. Простые болельщики, среди них большинство - те, кто не застал его игру в воротах, и прославленные футболисты, в том числе вратарь сборных СССР и России, а ныне главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Лев Иванович для нас живой до сих пор. Неслучайно лучшим игроком Европы стал единственный вратарь Лев Иванович Яшин. До сих пор золотой мяч у него», - сказал Черчесов.

В этом году помимо «Золотого мяча» французский журнал France Football учередил новый приз - имени Льва Яшина.

«Людей не обмануть. Влюбляешься в тех, кто искренний, кто талантлив, кто отдается на 100 и больше процентов своему делу. Кто переживает, кто живет этим. Легенды просто так не рождаются. Лев Иванович герой послевоенной нашей истории, такой вот красивый мужик. Да, через все сложности, в поиске, мы должны не забывать, что он, конечно и в русский хоккей играл, и пробовал хоккей с шайбой, но футбол свое время стал для него смыслом», - отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

И этим смыслом футбол оставался для Льва Яшина до самого конца.