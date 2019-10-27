Фигуристка Трусова рассказала, как ей удалось побить два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова, которая установила сразу два мировых рекорда на Skate Canada, раскрыла секрет такого колоссального успеха.

В комментарии Olympic Channel она рассказала, что на самом деле ничего такого не задумывалось, а весь секрет – в постоянных тренировках.

«Очень много отрабатываем на тренировках. Часто бывает, что я падаю с первого прыжка, но стараюсь собраться всю оставшуюся программу. В голове ничего такого не было, только собиралась на следующий элемент. И так каждый раз», - отметила Трусова.

Видео было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Дебют россиянки состоялся на Skate Canada: в произвольной программе Трусова выполнила три четверных прыжка и получила 166,62 балла, установив новый мировой рекорд. В сумме двух дней она набрала 238,69 балла, чем побила рекорд другой известной российской фигуристки Алины Загитовой.