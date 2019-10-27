Фигуристка Трусова побила мировой рекорд на этапе Гран-при в Канаде

Пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова установила два мировых рекорда на Skate Canada. Второй этап Гран-при по фигурному катанию проходит с 25 по 27 октября в канадском городе Келоуна.

Россиянка Александра Трусова дебютировала на Skate Canada. В произвольной программе она выполнила три четверных прыжка и получила 166,62 балла, установив новый мировой рекорд. По итогам короткой и произвольной программы Трусова набрала рекордные 241,02 балла.

Юная фигуристка побила собственное сентябрьское достижение, когда в Братиславе она получила за произвольную программу 163,78 балла, а в сумме двух дней – 238,69 балла, чем побила рекорд другой известной российской фигуристки Алины Загитовой, которая в 2018 году получила за произвольную программу 158,50.

В этом году, в марте, Александра Трусова выиграла в чемпионате мира среди юниоров. Она исполнила три четверных прыжка и по итогам двух программ стала первой, набрав 222,98 балла.