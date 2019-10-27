Московский «Спартак» победил «Локомотив» в столичном дерби

Футболисты московского «Спартака» одержали принципиальную победу в столичном дерби с «Локомотивом». Игра на домашней арене «железнодорожников» завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых». Оба мяча были забиты во второй половине игры.

На 57-й минуте удалось отличиться аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе, а за десять минут до финального свистка все вопросы о победителе в этом матче снял швед Йордан Ларссон, поймавший Маринато Гильерме на противоходе. Спустя две минуты он же оформил дубль.