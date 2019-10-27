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Московский «Спартак» победил «Локомотив» в столичном дерби

Ян Брацкий
18:20 27.10.2019
Победу «красно-белым» принесли три гола во втором тайме, которыми отметились нападающие Понсе и Ларссон.
Московский «Спартак» победил «Локомотив» в столичном дерби
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Футболисты московского «Спартака» одержали принципиальную победу в столичном дерби с «Локомотивом». Игра на домашней арене «железнодорожников» завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых». Оба мяча были забиты во второй половине игры.

На 57-й минуте удалось отличиться аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе, а за десять минут до финального свистка все вопросы о победителе в этом матче снял швед Йордан Ларссон, поймавший Маринато Гильерме на противоходе. Спустя две минуты он же оформил дубль. 

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