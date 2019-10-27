«Спартак» и «Локомотив» озвучили стартовые составы перед игрой

Тренерские штабы московских футбольных команд «Локомотив» и «Спартак» озвучили стартовые составы накануне столичного дерби. Игра начнется менее чем через час и пройдет на домашней арене «железнодорожников».

Обе команды делают ставку на атакующий футбол и выставляют самые боевые составы, ознакомиться с которыми можно на официальных страницах в Twitter обеих команд.

Московский «Локомотив» выйдет на поле в следующем составе:

© ФК Лoкомотив, twitter

Защищать цвета «Спартака» будут:

© FK Startak Moscow, twitter

Фаворитом в очном противостоянии двух московских команд букмекеры считают «железнодорожников». В плюс команде Юрия Семина можно занести уверенную игру против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Однако московский «Спартак», несмотря на невыразительные результаты в последних матчах, имел достаточно времени на подготовку к игре, поэтому «красно-белым» вполне под силу дать бой «Локомотиву».

Ставки на то, что подопечные Доменико Тедеско не проиграют этот матч, 3,9, в то время как на триумф «Локомотива» принимают ставки с коэффициентом 2.