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«Спартак» и «Локомотив» озвучили стартовые составы перед игрой

Ян Брацкий
15:44 27.10.2019
Матч 14-го тура Российской премьер-лиги начнется в 16:30 на домашней арене «железнодорожников».
«Спартак» и «Локомотив» озвучили стартовые составы перед игрой
© Фото: ФК Спартак, VK

Тренерские штабы московских футбольных команд «Локомотив» и «Спартак» озвучили стартовые составы накануне столичного дерби. Игра начнется менее чем через час и пройдет на домашней арене «железнодорожников».

Обе команды делают ставку на атакующий футбол и выставляют самые боевые составы, ознакомиться с которыми можно на официальных страницах в Twitter обеих команд.

Московский «Локомотив» выйдет на поле в следующем составе:

© ФК Лoкомотив, twitter

Защищать цвета «Спартака» будут:

© FK Startak Moscow, twitter

Фаворитом в очном противостоянии двух московских команд букмекеры считают «железнодорожников». В плюс команде Юрия Семина можно занести уверенную игру против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Однако московский «Спартак», несмотря на невыразительные результаты в последних матчах, имел достаточно времени на подготовку к игре, поэтому «красно-белым» вполне под силу дать бой «Локомотиву».

Ставки на то, что подопечные Доменико Тедеско не проиграют этот матч, 3,9, в то время как на триумф «Локомотива» принимают ставки с коэффициентом 2.

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