«Спартак» показал, как готовится к игре с «Локомотивом»

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео с тренировки перед центральным матчем - столичным дерби с «Локомотивом». Ролик размещен на официальном канале команды на YouTube. Встреча для спартаковцев будет гостевой и состоится на «РЖД-Арене» сегодня в 16:30 по московскому времени.

© ФК Спартак-Москва, vk

Фаворитом в очном противостоянии двух московских команд букмекеры считают «железнодорожников». В плюс команде Юрия Семина можно занести уверенную игру против чемпиона Италии «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Однако, московский «Спартак», несмотря на невыразительные результаты в последних матчах, имел достаточно времени на подготовку к игре, поэтому красно-белым вполне по силам дать бой «Локомотиву».

© ФК Спартак-Москва, vk

Ставки на то, что подопечные Доменико Тедеско не проиграют этот матч, 3,9, в то время как на триумф «Локомотива» принимают ставки с коэффициентом 2.