Илья Авербух назвал мировой рекорд фигуристки Трусовой запредельной высотой

Профессионалам, а тем более зрителям, сложно представить, какие запредельные высоты показала Александра Трусова, побившая мировой рекорд на этапе Гран-при в Канаде. Об этом «Звезде» рассказал советский и российский фигурист Илья Авербух.

«Наверное, если бы она соревновалась в турнире мужчин, то она бы точно была в тройке на чемпионате мира в мужском зачете. Я не помню ни одной девушки, которая могла бы вот так вот соревноваться с мужчинами на равных», - рассказал Авербух.

Фигурист добавил, что Александру Трусову уже сейчас можно вывести из категории женского одиночного катания и отправить на мужской турнир.

Пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова на этапе Гран-при в Канаде установила два мировых рекорда. В произвольной программе она выполнила три четверных прыжка и получила 166,62 балла, по итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала рекордные 241,02 балла.