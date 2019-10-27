Жулин назвал «другим измерением» выступление Трусовой на Skate Canada

Известный фигурист и тренер Александр Жулин оценил выступление Александры Трусовой, установившей сразу два мировых рекорда на Skate Canada.

«Это фантастика какая-то. Другая планета, другое измерение. Просто с ней сейчас, мне кажется, вообще невозможно бороться. С (Анной) Щербаковой и Трусовой. Ну и (Алена) Косторная, если еще четверной выучит. Всем остальным очень тяжело», - выразил свое мнение двукратный призер Олимпийских игр.

Пятнадцатилетняя фигуристка дебютировала на Skate Canada с фантастическим результатом. В произвольной программе она выполнила три четверных прыжка и получила 166,62 балла, установив новый мировой рекорд. По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 241,02 балла, побив рекорд другой российской фигуристки, Алины Загитовой, которой в 2018 году удалось набрать 158,50 балла в произвольной программе.