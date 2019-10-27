Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде

Фигуристка Александра Трусова, которая установила сразу два мировых рекорда на Skate Canada, является гениальным ребенком. Своим мнением со «Звездой» поделилась заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я думаю, что вся наша страна должна ей гордиться. И весь мир. Она устанавливает мировые рекорды играючи. Она хотела эти 100 баллов получить - и она их получила. Она большая молодец. Делает это легко, с удовольствием, любит то, что делает. И не боится ничего», - подчеркнула она.

Вместе с тем Тарасова поддержала российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая упала во время выступления на Гран-при Канады.

«Я хочу отметить Женю - она большая молодец. Нам всем тяжело смотреть, когда у нее что-то не получается. Мы хотим, чтобы у нее получалось. Она была прекрасно готова, и я это видела на тренировках», - сказала Тарасова.

Ранее Александра Трусова рассказала, как ей удалось добиться таких высоких результатов. По ее словам, весь секрет - в постоянных тренировках.

Дебют россиянки состоялся на Skate Canada: в произвольной программе Трусова выполнила три четверных прыжка и получила 166,62 балла, установив новый мировой рекорд. В сумме двух дней она набрала 238,69 балла, чем побила рекорд другой известной российской фигуристки, Алины Загитовой.