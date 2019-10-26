В Шереметьево торжественно встретили российских спортсменов-победителей Всемирных военных игр

В столичном аэропорту Шереметьево встретили российских спортсменов, которые стали призерами и победителями Всемирных военных игр. Соревнования проводятся в китайском Ухане.

На родину вернулись фехтовальщики и мастера спортивного ориентирования, а также - победитель Всемирных военных игр, старший лейтенант ВС РФ спринтер Сергей Шубенков. Для него Военные игры стали особенным стартом, поскольку российским легкоатлетам уже несколько лет запрещено выступать под своим флагом, но на Военные игры это ограничение не распространяется.

«У меня был шанс взять флаг и немножко с ним покрасоваться уже после финиша. Поэтому, эти соревнования тут тоже очень ценные. И, собственно говоря, предыдущий раз, когда мне тоже удалось взять флаг и тоже покрасоваться после финиша, был на предыдущих военных играх в Корее», - рассказал Шубенков.

Военные игры завершатся уже завтра, 27 октября. За день до закрытия у сборной России - почти 150 медалей, в том числе около 40 золотых.

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, лидером остается команда Китая. На третьем месте – сборная Бразилии.