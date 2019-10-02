Разгром «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов стал рекордным для Британии
За всю историю еврокубков, лондонцы - первая команда, пропустившая такое количество голов.
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Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу «Тоттенхэм» потерпел рекордно крупное поражение от «Баварии». Футболисты мюнхенского клуба выиграли со счетом 7:2.
За всю историю еврокубков, лондонцы - первая команда, пропустившая такое количество голов.
Также для «Тоттенхэма» этот проигрыш стал самым разгромным поражением на домашнем стадионе среди английских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Конечно, мы разочарованы, но мы должны быть вместе и оставаться сильными», - прокомментировал исход матча главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Встреча прошла в понедельник, 1 октября.