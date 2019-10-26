«Это красивая точка»: Ласицкене поделилась эмоциями от титула лучшей спортсменки Европы

Российская прыгунья в высоту, многократная победительница соревнований Мария Ласицкене рассказала «Звезде» о своих эмоциях от получения титула лучшей спортсменки года в Европе. По ее словам, это далеко не конец, а только начало.

«Я испытываю приятные чувства, это красивая точка для окончания сезона. Похвалы и награды – это всегда приятно, спасибо всем, кто голосовал и переживал, в России таких очень много, я знаю это. Идем дальше с новыми силами и с новыми эмоциями», - сказала Ласицкене.

Тренер спортсменки Геннадий Габрилян отметил, что готов продолжать работу с подопечной в том же духе. Он присоединился ко всем поздравлениям, которые сегодня идут в адрес Ласицкене.

«Сегодня в нашей маленькой семье ее день, ее победа, и я очень счастлив за нее, что она оказалась лучшей спортсменкой Европы. Будем продолжать в том же духе», - сказал Габрилян.

Мария Ласицкене получила титул лучшей европейской спортсменки 26 октября. Как отметили в Европейской легкоатлетической ассоциации, россиянка защитила свой титул чемпиона Европы по прыжкам в помещении и стала первым прыгуном в высоту в истории, выигравшим три чемпионата мира.