«Ростов» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ

В Ростове-на-Дону прошел футбольный матч между командами «Ростов» и «Сочи». Игра прошла в рамках 14-го тура РПЛ.

Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2-0. Хозяева начали лидировать с гола атакующего полузащитника Романа Еременко, отправившего мяч в ворота противника на 41-й минуте, и укрепили свои позиции с помощью игрока команды противника, защитника Эльмира Набиуллина, отправившего мяч в свои ворота.

На данный момент «Ростов» набрал 29 очков и занимает 3 место в чемпионате России, а «Сочи» занимает 14-ую позицию.