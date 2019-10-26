Россиянку Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала легкоатлеткой года в Европе. Об этом сообщает Европейская легкоатлетическая ассоциация в своем Twitter-аккаунте.

«Ласицкене защитила свой титул чемпиона Европы по прыжкам в помещении и стала первым прыгуном в высоту в истории, выигравшим три чемпионата мира», - говорится в публикации.

Победительницей спортсменку объявили на церемонии Golden Tracks в Таллине.

Помимо мирового рекорда, Ласицкене ранее установила российский – она стала единственной в истории страны спортсменкой, которая четырежды выиграла общий зачет «Бриллиантовой лиги» Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В 2018 году ее также включали в топ-10 лучших легкоатлеток года.