Россиянку Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы
Спортсменка впервые в истории трижды выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту.
© Фото: Oliver Weiken globallookpress
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала легкоатлеткой года в Европе. Об этом сообщает Европейская легкоатлетическая ассоциация в своем Twitter-аккаунте.
«Ласицкене защитила свой титул чемпиона Европы по прыжкам в помещении и стала первым прыгуном в высоту в истории, выигравшим три чемпионата мира», - говорится в публикации.
Победительницей спортсменку объявили на церемонии Golden Tracks в Таллине.
Помимо мирового рекорда, Ласицкене ранее установила российский – она стала единственной в истории страны спортсменкой, которая четырежды выиграла общий зачет «Бриллиантовой лиги» Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В 2018 году ее также включали в топ-10 лучших легкоатлеток года.