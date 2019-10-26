Фигуристка Медведева упала во время сложного прыжка

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на Гран-при Канады, чем едва не испортила номер. В результате спортсменка огорчила своего тренера Брайана Орсера и не попала в пятерку лучших.

Инцидент произошел во время проката короткой программы на «Скейт Канада» в Келоуне. Медведева исполняла номер, поставленный Ильей Овербухом, но сначала ошиблась в двойном акселе, а затем, исполняя тройной лутц, и вовсе упала.

В результате россиянка проехалась по льду и врезалась в бортик. Прыжок смазал все выступление - судьи дали оценку 62,89 балла.

Позже Орсер прокомментировал номер и сказал, что Медведева очень расстроилась.

«Мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась, тренировалась как никогда», - цитирует тренера «360».

Другая россиянка, Александра Трусова, которая также участвовала в турнире, обошла Медведеву и получила 74,44 балла. Она заняла третье место.

Первое место досталось японке Рике Кихире - 81,35 балла, а второе у южнокорейской спортсменки Ен Ю (78,22 балла).