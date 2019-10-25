Поклонники Нурмагомедова осадили отель Макгрегора в Москве: видео

Поклонники российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор. Собравшихся возмутили нелицеприятные высказывания в адрес их кумира, которые позволил себе накануне ирландский спортсмен.

Как сообщает Sport24, рядом с гостиницей собрались несколько десятков человек. Также к зданию прибыли сотрудники ОМОН.

В четверг, 24 октября Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве назвал уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова трусом, поскольку россиянин, по словам ирландского спортсмена, «дерется лишь с теми, кого может победить». Вместе с тем экс-чемпион обвинил всех жителей республики в аналогичном поведении, чем вызвал их раздражение.

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор 👀 pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) 24 октября 2019 г.

Ранее Макгрегор заявил, что намерен взять реванш у Нурмагомедова. Он рассказал, что скоро состоится его официальное возвращение, в связи с чем поединок с россиянином «просто неизбежен».

Пояс чемпиона UFC в легком весе ирландец потерял 6 октября 2018 года, уступив в поединке Хабибу Нурмагомедову.