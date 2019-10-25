В словах Макгрегора нашли состав уголовного преступления

Общественники нашли признаки уголовного преступления в словах ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Накануне спортсмен дал большую пресс-конференцию в Москве. Бывший чемпион UFC отвечал на вопросы российских журналистов, которые интересовались его возвращением на ринг, аспектами спортивной подготовки, а также отношением к жизни.

Не обошли вниманием и ожидаемый реванш с непобедимым российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и возможный визит Макгрегора в Дагестан, который является родиной Хабиба. Ирландец ответил в резких тонах, оскорбив население республики.

«Любой адекватный человек, посещая ту или иную страну, интересуется, какие там законы и порядки. Так вот, Конору неплохо было бы уяснить, что в России его высказывания о дагестанцах - это чистой воды статья Уголовного кодекса», - цитирует «360» заявление члена Общественной палаты Дагестана, юриста Дины Бийгишиевой.

По ее словам, действия Макгрегора подпадают не только под нарушение российского законодательства, но и общемирового. Бийгишиева напоминает, что так называемый «язык вражды», или hate speech запрещен по всей Европе. Таким образом общество противостоит попыткам разжечь ненависть применительно к отдельным этносам и народам. Пока что не известно, будет ли дана юридическая оценка словам Конора Макгрегора.

Накануне, поклонники российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландец. Собравшихся возмутили нелицеприятные высказывания в адрес их кумира, которые позволил себе спортсмен. Впрочем, вызвать возмутителя всеобщего спокойствия на разговор так и не получилось.