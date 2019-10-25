«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Российский «Краснодар» разгромил со счетом 0:2 турецкий «Трабзонспор» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Эта победа стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Матч состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Первый тайм закончился с нулевым счетом. На 49 минуте мяч в ворота отправил нападающий «Краснодара» Маркус Берг. И только на добавленной 92 минуте счет увеличил полузащитник Тонни де Вильены.

После победы над «Трабзонспором», у краснодарских «быков» появился шанс на выход из группы в следующий раунд. «Краснодар» поднялся на третью строчку в своей группе С, лидером которой являются швейцарский «Базель», а вторую позицию занимает испанский «Хетафе».

Ранее московский ЦСКА уступил венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В результате у «красно-синих» три поражения и они сейчас находятся на последнем месте в своей группе H.