Россияне завоевали восемь золотых наград на Всемирных военных играх в Китае

На Всемирных военных играх в Китае российская команда завоевала еще 31 награду, восемь из которых золотые. В легкой атлетике отличились Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, в фехтовании - Софья Великая и Яна Егорян. Наши спортсмены также стали лучшими в соревнованиях по стрельбе из лука и малокалиберного оружия и в эстафете по ориентированию.

В общемедальном зачете российская сборная на втором месте. Лидирует пока Китай. Но у нашей команды есть еще три дня на то, чтобы догнать и перегнать хозяев состязаний.

Всемирные военные игры заканчиваются 27 октября.