ЦСКА уступил венгерскому «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
Московский ЦСКА потерпел поражение от венгерского «Ференцварошу» в матче Лиги Европы. Эта стала третья проигранная клубом встреча на групповом этапе футбольного турнира.
Матч на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена» в Москве завершился со счетом 0:1. Гол на 86-й минуте забил венгерский полузащитник Роланд Варга.
В сентябре ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в городе Разграде со счетом 1:5 в пользу хозяев. Вторая встреча группового этапа в российской столице также закончилась для армейцев неудачно: они проиграли испанскому «Эспаньолу» со счетом 0:2.