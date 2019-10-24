Макгрегор рассказал, о чем мечтает, глядя на своего сына

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор не против того, чтобы его маленький сын Джек продолжил дело своего отца, когда вырастет. Об этом известный боец заявил на пресс-конференции в Москве. Российским журналистам ирландский спортсмен рассказал о подготовке к новым боям, возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и своем отношении к жизни.

«Моя мотивация - мои дети, мои ребятки. Я хотел бы, чтобы мой сын был чемпионом в разных весовых категориях. Он, безусловно, будет очень талантливым бойцом в ММА, как и его отец», - заявил Макгрегор.

Рассуждая о возможном реванше с непобедимым российским бойцом Нурмагомедовым, который одолел его в последнем бою 6 октября 2018 года, Конор отметил, что такой поединок неизбежен и должен произойти в Москве, так как российские фанаты заслуживают этого. Макгрегор пообещал дать бой своему сопернику, заявив, что свеж и свободен от влияния алкоголя.

Конор Макрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. На его счету 25 боев, из которых 21 закончился победой.