Конор Макгрегор передал послание телеканалу «Звезда»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сегодня, 24 октября, провел пресс-коференцию в Москве, где пообщался также с корреспондентом «Звезды» Дианой Сирази и передал сообщение телеканалу.

На просьбу нашего корреспондента передать «привет» Макгрегор ответил шуткой.

«Не увольняйте эту женщину, она выполнила свою миссию», - сказал спортсмен.

Ранее Макгрегор заявил, что намерен взять реванш у российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что через 12 дней состоится его официальное возвращение, в связи с чем, по его мнению, поединок с россиянином просто неизбежен.

Пояс чемпиона UFC в легком весе ирландец потерял 6 октября 2018 года, уступив Нурмагомедову.