«Реванш неизбежен!»: Макгрегор заявил о готовности сразиться с Нурмагмедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор убежден, что реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым не избежать. Пояс чемпиона UFC в легком весе ирландец потерял 6 октября 2018 года, уступив российскому спортсмену.

«Мне совершенно наплевать, кто будет моим соперником. Через 12 дней в Лас-Вегасе произойдет возвращение Конора Макгрегора. Это будет начало моего сезона», - заявил Макгрегор.

Он отметил, что позже предстоит бой с победителем поединка между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.

«Не знаю, кто победит, но бой состоится в Москве. Россияне заслуживают того, чтобы борьба за пояс произошла здесь. Реванш неизбежен! Я свободен от влияния алкоголя, я свеж», - заявил спортсмен.

При этом он добавил, что Нурмагомедов якобы «боится рисков».

«Мы знаем, что этот реванш произойдет. Я ему сказал: "Беги, но ты не спрячешься"», - сказал ирландец.

В четверг, 24 октября, в Москве состоялась пресс-конференция Конора Макрегора. Встреча с журналистами была запланирована на 10:30, но лишь спустя два часа ирландский боец ММА появился перед прессой.

Конор Макрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. На его счету 25 боев, из них 21 победа. Последний поединок Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.