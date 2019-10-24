Сборная России поднялась в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу поднялась с 42-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). После последних игр у подопечных Станислава Черчесова 1474 очка.

Первую строчку рейтинга занимает сборная Бельгии, второе место у Франции, третье - у Бразилии. Дзюба и компания расположились по соседству со сборными Алжира и Ирландии, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Напомним, 13 октября сборная России одержала уверенную победу над национальной командой Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020. Улучшить свои позиции россияне смогут уже 16 ноября. В этот день футболисты сборной России сразятся с лидерами рейтинга, игроками команды Бельгии.