«Постараемся побороться»: Туктамышева рассказала о прошедшем Гран-при

Очень сильным скачком в развитии женского фигурного катания назвала прошедший в США первый этап серии Гран-при российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка стала бронзовым призером соревнований. По прилете домой она поделилась своими впечатлениями от прокатов, отметив, что конкурировать с москвичками становится все сложнее.

«То, что они демонстрируют, - это за областью фантастики. Я просто постараюсь свое делать, у меня тоже не самый простой контент - есть тройные аксели, которые тоже мало исполняют девушки сейчас, поэтому постараемся побороться», - рассказала спортсменка.

В произвольной программе Туктамышева исполнила два тройных акселя. Но первое место завоевала дебютантка взрослых соревнований Анна Щербакова. Она установила рекорд, прыгнув два четверных лутца, ранее это не удавалось никому.