Русское чудо: победительница Гран-при фигуристка Щербакова вернулась в Москву

В Москву из Лас-Вегаса вернулась победительница Гран-при Skate America 15-летняя фигуристка Анна Щербакова. Ее имя теперь знает весь мир после исполнения впервые в истории женского фигурного катания двух четверных лутцев, один из которых в каскаде. Подросток, воспитанница Этери Тутберидзе, впервые выступила во «взрослых» соревнованиях и сразу покорила зрителей, сотворив на льду настоящее чудо: изменив цвет своего платья с фиолетового на красный.

«Это очень важно для меня, мы к этому старту готовились долго, это очень важный старт для взрослых... Я очень рада что удалось выиграть. Сейчас возвращаемся на тренировки, будем готовиться к следующему этапу в Китае, отрабатывать все до мелочей, чтобы откатать еще лучше», - рассказала «Звезде» о своих планах Анна Щербакова.

Стоит напомнить, что серия Гран-при состоит из шести турниров, финал которых пройдет в декабре в Италии. Следующий этап уже начнется 25 октября в Канаде, на котором фаворитами считают двукратную чемпионку мира россиянку Евгению Медведеву и еще одну дебютантку «взрослых» соревнований, рекордсменку четверных прыжков Александру Трусову.