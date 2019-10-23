Лавров рассказал, чем занимается в свободное от дипломатии время

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров любит проводить свободное время на футбольном поле. В этом глава российской дипломатии признался в одном из интервью.

«Конечно, уже не так бегается, но удовольствие от того, что ты получаешь передачи и можешь обострить атаку, удовольствие от того, что ты можешь выбрать место, которое позволит тебе замкнуть классную передачу и забить гол, оно ни с чем не сравнимо», - заявил Лавров в интервью Первому каналу.

Спортивный талант дипломата помнят и за рубежом. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев припомнил, что в молодости Лавров мог сильно пробить по воротам, исполнив фирменный финт с уходом вправо.

«Сейчас больше стараемся не вправо, не влево, а идти по центру, потому что, как показывает практика, финты вправо и финты влево до добра не доводят, причем не только в спорте», - высказал свое мнение глава МИД России.

Министр также вспомнил, как во время учебы в университете играл в футбол с однокурсниками и преподавателями.