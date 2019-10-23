Макгрегор захотел взять реванш у Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор намерен взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, что мы переоценили его борьбу, но, с другой стороны, недооценили его удары. Будем это исправлять», - подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что теперь в борьбе намерен нападать, поскольку результаты поединка можно улучшить.

«Теперь в борьбе я буду нападать, ведь в третьем раунде нашего поединка в клинче я его побеждал, но, к сожалению, было уже поздно. Мы можем много улучшить и быть четче, когда наступит время реванша», - сказал он.

Вместе с тем ирландский боец отметил, что о своем возвращении в октагон официально сообщил в ближайшее время.

«Месть, возмездие! Мы добьемся этого», - подчеркнул ирландец.

В среду, 23 октября, ирландец выступил на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел канал TRUE GYM на YouTube.

Накануне Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в социальных сетях. Ирландец написал сообщение якобы без адресата, но полное намеков. Подписчики Макгрегора не сразу поняли, о чем речь, но Нурмагомедов не растерялся и вовремя парировал.