«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

На стадионе «Альянц-Ювентус», расположенном в итальянском Турине, московский «Локомотив» уступил туринскому «Ювентусу» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 30-й минуте матча полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук открыл счет. «Локомотив» вел долгое время, но почти в самой концовке встречи пропустил практически сразу два мяча. Дубль на 77-й и 79-й минуте оформил нападающий черно-белых Пауло Дибала.

Еще перед началом матча букмекеры отдавали предпочтение команде с Апеннинского полуострова. Коэффициент на победу «Ювентуса» был примерно 1,2. Ставка на ничью или победу «Локо» была около 5.

Ответная встреча соперников в рамках 4 тура Лиги чемпионов состоится 6 ноября в Москве на стадионе «Локомотив».