«Зенит» разгромил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет открыл на 22-й минуте Артем Дзюба после передачи Магомеда Оздоева, пробив низом в дальний угол.

На 70-й минуте «Зенит» провел хорошую атаку, которая завершилась прострелом во вратарскую, где защитник «Бенфики» Рубен Диаш, пытаясь вынести мяч, срезал его в свои ворота.

Еще один гол записал на свой счет нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. На 78-й минуте встречи он успешно обыграл вратаря португальского клуба Одиссеаса Влаходимоса в штрафной и увеличил преимущество «Зенита».

Гол престижа удалось забить «Бенфике» на 85-й минуте. Вышедший на замену Рауль Де Томас дальним ударом застал Андрея Лунева врасплох. Вратарь питерцев хоть и дотянулся до снаряда, но удар парировать не смог.