Испытание Турином: аналитики оценили шансы российского «Локомотива» в игре с «Ювентусом»

Этим вечером московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет с командой «Ювентус» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. Игра для «железнодорожников» гостевая и пройдет на домашнем стадионе многократных чемпионов Италии в Турине. На поле подопечные Юрия Семина выйдут в 22:00 по московскому времени.

Накануне матча с «бьянко-нери» главный наставник московского клуба мог воочию увидеть игру наших соперников, посетив их матч с «Болоньей», которую Роналду и компания обыграли со счетом 2:1.

Комментируя возможный исход игры, бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что сегодня одолеть итальянцев невозможно. Свои доводы он привел в разговоре со «Звездой».

«Шансов никаких. Я говорю правду, что есть, то и говорю. Если дома еще можно побороться с ними, то на выезде шансы равны нулю. Ничего не имею против "Локомотива", но в этом матче нет шансов даже на ничью», - уверен Павлюченко.

Известный спортивный комментатор и признанный эксперт по части итальянского футбола Нобель Арустамян настроен менее категорично. Как и Павлюченко, он уверен в превосходстве итальянского клуба над москвичами, но уверен и в том, что в стане российской команды готовы преподнести неприятный сюрприз звездным игрокам «Ювентуса».

«Шансы есть всегда, при игре с любой командой. Понятно, что "Ювентус" - очевидный фаворит в этой паре. Команда сейчас на ходу, клуб один из сильнейших в Европе. Однако "Локомотив" показал свою состоятельность в предыдущих матчах Лиги чемпионов. Поэтому ничья будет большим успехом для "железнодорожников", учитывая, что игра выездная, в Турине, и "Ювентус" в отличном состоянии», - пришел к выводу Арустамян.

Что касается профессиональных букмекеров, то они отдают предпочтение футболистам с Апеннинского полуострова. Коэффициент на то, что «Локомотив» не проиграет, около пяти. Поставить на триумф наших соперников можно примерно за 1,2.

Выводы букмекеров основаны на статистике, согласно которой «Ювентус» в предыдущем матче Лиги чемпионов одолел леверкузенский «Байер» со счетом 3:0, а «Локомотив» уступил испанскому клубу «Атлетико» со счетом 0:2.