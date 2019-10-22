Ветераны и болельщики «Динамо» возложили цветы на могилу Льва Яшина

К 90-летию легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина на его могилу на Ваганьковском кладбище возложили цветы. Руководство, ветераны и болельщики футбольного клуба посетили захоронение перед матчем с «Краснодаром» 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Памяти Яшина посвящены 13-й и 14-й туры РПЛ. Защищая цвета московского «Динамо», голкипер освоил и развил новый стиль, который сочетал игру в рамке ворот и на выходах по всей штрафной площадке. В основе успеха Яшина была способность предугадывать действия противника и заранее занимать место, где легче всего завладеть мячом.

Яшин стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы в составе сборной СССР, а также единственным вратарем, который получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. Международная федерация футбола назвала его лучшим голкипером прошлого столетия.

Ранее к юбилею спортсмена открыли мемориальную доску. Память Яшина увековечили на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.