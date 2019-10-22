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В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года

Тамара Астапенкова
00:23 22.10.2019
Парижане увидят Игры спустя 100 лет, как они проходили во французской столице в последний раз.
В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года
© Фото: olympic.org

В понедельник, 21 октября, в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые вспыхнул логотип XXXIII Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.

Логотип представляет собой олимпийский огонь в золотой медали. Дизайн выполнен в стиле арт-деко и с другой стороны представляет собой губы и очертание головы девушки Марианны, которая является символом Французской республики и прозвищем страны со времен революции 1789 года.

По задумке дизайнеров логотип Олимпиады представляет три образа: золотая медаль – символ спорта, огонь – символ Игр, Марианна – символ Франции.

«Он (логотип) состоит из трех символов, простых и мощных», - приводят слова заявлении организаторов France24.

Интересно, что парижане увидят Игры спустя 100 лет, как они проходили во французской столице в последний раз. В общей сложности Париж принимал у себя олимпийских и паралимпийских атлетов дважды: в 1900 и 1924 годах.

«Эти символы показывают лицо, которое воплощает наше стремление поставить людей в центр Игр… Впервые в истории Игр наша эмблема станет общей для Олимпийских и Паралимпийских игр», - говорят организаторы.

Напомним, что Париж был избран столицей Олимпийских игр-2024 в сентябре 2017 года, победив в конкурентной борьбе Лос-Анджелес. Подавали заявки в Международный Олимпийский комитет (МОК): немецкий Гамбург, венгерский Будапешт и американский Бостон, но затем отказались от конкурса.  

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