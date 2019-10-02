Тренер по боксу скончался после драки в кузбасском баре

В больнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого умер 25-летний тренер по боксу Болот Атакулов, который пострадал во время драки в одном из баров. Об этом рассказали его друзья в социальных сетях.

По информации областного ГУ МВД России, в конце сентября молодой человек был доставлен в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами: ушибом головного мозга и переломом височной кости черепа.

Подозреваемый в нанесении травм - 32-летний мужчина, которого задержали полицейские, - сообщил, что стал очевидцем конфликта между парнем и девушкой. Решив за нее заступиться, он вывел Атакулова на улицу, где и спровоцировал драку: сбив оппонента с ног, несколько раз ударил его головой об асфальт.

Как сообщает издание «Сибдело», по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Похороны погибшего спортсмена пройдут в Киргизии.