Как в Иране показывают спортсменок по легкой атлетике: видео

На иранском телевидении чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) транслируется с ограничениями. На открытые части тела спортсменок наложены черные прямоугольники. Этим видео поделился итальянский экономист Мануэль Адорни на своей странице в Twitter.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

В соревнованиях по прыжкам в высоту российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, став трехкратной чемпионкой мира.