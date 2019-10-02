Как в Иране показывают спортсменок по легкой атлетике: видео
На иранском телевидении открытые части тела спортсменок закрыли черными прямоугольниками.
© Видео: Manuel Adorni, Twitter © Фото: madorni, twitter
На иранском телевидении чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) транслируется с ограничениями. На открытые части тела спортсменок наложены черные прямоугольники. Этим видео поделился итальянский экономист Мануэль Адорни на своей странице в Twitter.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
В соревнованиях по прыжкам в высоту российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, став трехкратной чемпионкой мира.