«Борюсь с хинкали»: Емельяненко о предстоящем бое с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым будет для него «обычным тренировочным днем». Об этом в преддверии самого ожидаемого поединка спортсмен рассказал «Известиям».

Боец добавил, что рад тому, что смог обратить в смешанные единоборства человека, который раньше занимался силовым экстримом.

Кроме того, Емельяненко подчеркнул, что его тренировочный процесс перед этим боем отличается от предыдущих: приходится делать акцент на ударную технику и выносливость на ринге, сосредотачиваться на функционале, а борьбе уделять немного меньше времени. Но боец не отчаивается: говорит, организм у него еще молодой.

Что же касается спарринг-партнеров, то, как пошутил Александр Емельяненко, перед предстоящим боем он выбрал общепит. Дело в том, что в последнее время спортсмен изрядно похудел и теперь приходится возвращать потерянные килограммы. Делать это боец смешанных единоборств предпочитает в ресторанах грузинской кухни.

«Сижу за столом и борюсь с главным соперником - хинкали. Ем и ем, а они не лезут, борюсь с ними», - поделился Емельяненко.

Кроме того, спортсмен рассказал «Известиям», почему из-за поединка с Кокляевым он отказался от участия в турнире в Бахрейне. По словам Емельяненко, финансовая сторона его больше не интересует, главное - популяризация спорта.

Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым пройдет 29 ноября на «ВТБ-Арене» в Москве. Спортсмены проведут встречу по всем правилам бокса: поединок будет длиться четыре раунда по три минуты.