Шоу на льду: хоккеисты устроили кровавую потасовку в Перми
Перчатки сбросили защитник казахской команды Дамир Расыпаев и капитан пермского клуба Артем Седунов.
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В Перми между игроками команды «Молот-Прикамье» и казахстанским «Номад» произошла драка после вбрасывания во время матча регулярного чемпионата ВХЛ.
Как сообщает портал URA.ru, капитана «Молот-Прикамье» Артема Седунова и защитника казахской команды Дамира Рыспаева пришлось растаскивать судьям, так как игроки стали бить друг друга кулаками.
Комментаторы заявили, что драка была постановочной и бессмысленной, несмотря на кровь на лицах спортсменов. Отмечается, что за драку они получили по пять минут штрафа.
Матч закончился победой хозяев со счетом 7:1.