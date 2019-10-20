Шоу на льду: хоккеисты устроили кровавую потасовку в Перми

В Перми между игроками команды «Молот-Прикамье» и казахстанским «Номад» произошла драка после вбрасывания во время матча регулярного чемпионата ВХЛ.

Как сообщает портал URA.ru, капитана «Молот-Прикамье» Артема Седунова и защитника казахской команды Дамира Рыспаева пришлось растаскивать судьям, так как игроки стали бить друг друга кулаками.

Комментаторы заявили, что драка была постановочной и бессмысленной, несмотря на кровь на лицах спортсменов. Отмечается, что за драку они получили по пять минут штрафа.

Матч закончился победой хозяев со счетом 7:1.