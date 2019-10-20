Диджей Мартин Гаррикс стал автором гимна Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил выбрать диджея Мартина Гаррикса автором официального гимна чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщила пресс-служба турнира, в 2018 году диджей принимал участие в музыкальном сопровождении церемонии закрытия Олимпиады, а также выступил на Гран-при Японии – этапе ЧМ по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Официальная песня чемпионата будет представлена весной следующего года, также станет известно имя исполнителя, который ее споет на церемонии открытия турнира в Риме 12 июня.

«Я очень горжусь возможностью объявить, что я записал гимн чемпионата Европы по футболу 2020 года, с нетерпением жду момента, когда вы все сможете его услышать», - заявил Гаррикс в Twitter.

По версии журнала DJ Magazine 23-летний Гаррикс три раза признавался лучшим диджеем в мире.