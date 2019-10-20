Футболисты «Веракруса» просто стояли и смотрели, как им забивают голы

Футболисты мексиканского клуба «Веракрус» нашли оригинальный способ потребовать выплаты своих зарплат, которые им задолжали руководители. Во время матча чемпионата страны против клуба «Тигрес» спортсмены вышли на поле и в течение четырех минут просто стояли, ничего не делая.

За время такой забастовки соперники забросили им два мяча в ворота. Только после этого «Веракрус» начал участвовать в игре.

Как заявил позже журналистам президент клуба Фидель Кудри, игроки не обсуждали с ним сообщение, которое хотели таким своеобразным образом донести до руководства.

«Мы в очередной раз стали посмешищем для Мексики и всего мира», - сказал Кудри.

По данным телеканала ESPN, долги по зарплате некоторым игрокам составляют уже около полугода. Футболисты «Тигрес» знали о готовящейся акции и согласились ее поддержать, однако речь шла только о первой минуте матча.