Легендарный голкипер: в Москве открыли мемориальную доску Льву Яшину
Открытие именной доски приурочено к 90-летию со дня рождения легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР, а также единственному обладателю трофея «Золотой мяч».
© Фото: ТРК "Звезда"
Перед матчем Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром» на стадионе «ВТБ Арена» прошла церемония открытия мемориальной доски легендарному вратарю Льву Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 90-лет.
На церемонии в Петровском парке присутствовали генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский, двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин, внук голкипера Василий Фролов и футболист Михаил Гершкович.
«Лев Иванович считается флагманом в нашем футболе. В истории еще не было лучше футболиста, поэтому его так сильно у нас почитают», - отметил внук Яшина.
По версии FIFA Яшин признан лучшим вратарём ХХ века, а также он является единственным голкипером, который был удостоен награды «Золотой мяч».