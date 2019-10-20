Межнациональный турнир по каратэ имени Героя Советского Союза Зайцева прошел в Люберцах
В люберецком Дворце спорта «Триумф» прошел межнациональный турнир по каратэ имени Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева.
В программу мероприятия вошли лично-командные соревнования, музыкальные и показательные выступления, фотовыставка, а также трансляция патриотических фильмов.
В соревнованиях участвовали победители и призеры областных, районных и городских соревнований по каратэ.
Организаторами турнира выступили Национальная ассоциация каратэ, Международная Ассоциация ветеранов подразделения «Альфа», Федеральное агентство по делам национальностей и Администрация городского округа Люберцы.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, турнир, приуроченный к 85-летию легендарного командира Группы «А» КГБ-ФСБ Геннадия Николаевича Зайцева - это отличная возможность для популяризации физической культуры и спорта среди населения.