В Москве прошел турнир по армрестлингу на Кубок Сергея Громова

В московской школе №1288 прошел ежегодный турнир по армрестлингу «Открытое первенство Хорошевского района на кубок Героя России Громова».

«Турнир проводится в 12-й раз, очень приятно, что проводится именно в Хорошевском районе. Он имеет патриотическую направленность, потому что посвящен памяти Героя России Сергея Сергеевича Громова», - сообщил первый вице-президент Федерации армрестлинга России Игорь Ахмедшин.

Спортивные соревнования объединили юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет. Многие из спортсменов ранее уже становились призерами общероссийских и международных соревнований среди юниоров. Кроме именитых спортивных коллективов города приехали и новички.

«Это мероприятие начиналось с 40 человек, потом 60, потом 70, потом 100, потом 120 и начало охватывать не только Москву и Московскую область, а Центральный регион России, потому что приезжают из Рязани, Калуги, Коломны, из массы городов», - сообщил глава муниципального округа Хорошевский, почетный президент фонда имени Громова Александр Беляев. «Организаторы проводят подобные турниры, в них участвуют много ребят. Это дает им уверенность в собственных силах, уверенность в том, что они могут побеждать и не сдаваться», - рассказал член совета ветеранов военной контрразведки московского региона Юрий Владыченко.

Организаторы турнира отмечают, что цель соревнований - пропаганда занятий спортом и здорового образа жизни, использование занятий силовыми видами спорта для физической подготовки молодежи к защите Отечества и воспитания патриотизма.