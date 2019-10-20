«Немного запутался»: футболист хотел снять футболку и упал

Итальянский футболист, нападающий команды «Лацио», Чиро Иммобиле забросил решающий гол команде «Аталанта». Он хотел отпраздновать гол, как это делают многие футболисты. На бегу он попытался снять свою игровую майку, но запутался в ней и упал на газон. Видеозапись фрагмента игры появилась в Twitter-аккаунте ESPN, американского спортивного медиа.

В добавочное время футболист сравнял счет 3:3 за счет пенальти. Но эффектно отметить забитый гол ему не удалось.