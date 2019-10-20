«Волшебство на льду»: Щербакова изменила цвет платья и выиграла этап Гран-при США

Россиянка Анна Щербакова, воспитанница Этери Тутберидзе, победила в своих первых «взрослых» соревнованиях на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, набрав 160 баллов.

Спортсменка впервые в истории сделала невероятное - два четверных лутца в женском одиночном катании, один из которых в каскаде.

«Просто исторические соревнования. То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, - это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперед, сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов», - сказала ТАСС Татьяна Тарасова.

Щербакова на льду творила чудеса. Исполняя одно из вращений, она сменила цвет своего платья с фиолетового на красный.

© Владимир Песня РИА "Новости"

Свое выступление она завершила под овации публики, которая аплодировала спортсменке стоя.



Набрав 160 баллов, Щербакова опередила 21-летнюю американскую фигуристку Бреди Теннелл.

После выступления Щербакова отметила, что хотела «показать чистое катание», поэтому главная цель спортсменки состояла в показе четверных лутцов и других прыжков.

От сборной России в Лас-Вегасе выступали Щербакова, Туктамышева и Станислава Константинова. В женском одиночном катании девушки выступили ярче остальных и уже заявили о победе.