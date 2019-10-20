Матч РПЛ обернулся массовой дракой футболистов, тренеров и болельщиков

Матч РПЛ между футбольными клубами «Оренбург» и «Крылья Советов» закончился массовой дракой с участием спортсменов, болельщиков и тренеров.

Конфликт развязался после того, в добавленное время мяч в штрафной площади «Крыльев советов» попал в руку футболиста из клуба соперников, что вызвало недовольство фанатов и игроков самарского клуба.

Защитник «Крыльев» Александр Анюков толкнул защитника «Оренбурга» Андреа Чуканова, после чего был удален с поля. Также за участие в конфликте были удалены оба главных тренера - Миодраг Божович и Владимир Федотов.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Крыльев советом». Автором единственного гола стал Паул Антон на 18-й минуте встречи.