После поражения от Бетербиева Гвоздик попал в больницу

Украинский боксер Александр Гвоздик, который уступил в объединительном поединке по версиям WBC и IBF российскому спортсмену Артуру Бетербиеву, находится в больнице.

Как сообщает ESPN, после поражения от Бетербиева Гвоздика отправили в больницу для осмотра на предмет полученных травм. Гвоздик в десятом раунде трижды побывал в нокдауне, после чего рефери поединок остановил.

Промоутер украинца Тедди Атлас рассказал, что спортсмен после боя почувствовал боль в затылке. В ходе обследования у медиков возникли подозрения, что у Гвоздика может быть какая-то травма.

«Ему сделали рентген, и, возможно, заметили нечто небольшое в голове. Врач просто решил перестраховаться. Ему провели повторное обследование и из осторожности посоветовали остаться еще на сутки», - сказал Атлас.

Напомним, 19 октября Бетербиев одержал победу над Гвоздиком, тем самым объединив титулы Международной боксерской федерации IBF и Всемирного боксерского совета WBC в полутяжелом весе. За карьеру у Бетербиева не было ни одного поражения.