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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» вывели из медикаментозной комы

Татьяна Полуказакова
12:11 20.10.2019
Футболист пострадал во время матча молодежного первенства со «Спартаком».
Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» вывели из медикаментозной комы
© Фото: FC Spartak Moscow, Youtube

Защитника молодежной команды «Рубин» Вячеслава Фомина, который пострадал во время игры со «Спартаком», вывели из медикаментозной комы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Он выведен из медикаментозной комы, дышит сейчас самостоятельно и находится под наблюдением врачей», - рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, куда после матча доставили спортсмена.

Семнадцатилетний футболист неудачно упал на колено игрока «Спартака» и получил травму внутренних органов. В больнице ему провели экстренную операцию.

«После операции он был переведен на искусственную вентиляцию легких и введен в медикаментозную кому. Ему перелили эритроцитарную массу», - цитирует Осипова «360».

По словам главврача, пока прогнозы делать трудно, но специалисты делают все возможное для лечения Фомина. Осипов добавил, что в больнице футболист проведет как минимум две недели, а после ему предстоит реабилитация.

Вячеслав Фомин был травмирован во время матча 19 октября. Он сначала долго лежал на газоне, а затем покинул поле. По дороге в аэропорт футболисту стало плохо. Игрок «Рубина» из-за внутреннего кровотечения потерял два литра крови.

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