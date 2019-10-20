Стенка на стенку: турнир ММА в Сочи закончился массовой дракой
После главного поединка вечера между представителями команд вспыхнула ссора.
© Видео: 1yaroslav.stepanov1, Instagram © Фото: 1yaroslav.stepanov1, Instagram
Турнир ММА Fight Nights Global 95 в Сочи закончился массовой драки. Видео с места появилось в социальных сетях.
В главном бое вечера сошлись Жалгас Жумагулов и Али Багаутинов. В результате первый победил последнего раздельным решением судей. Битва завершилась со счетом 48:47, 49:47, 49:48.
После поединка между представителями команд вспыхнула ссора, которая переросла в массовую драку, сообщает Sport24.