«Не было задачи нокаутировать»: Бетербиев остался недоволен боем с Гвоздиком
Бой между Артуром Бетербиевым и Александром Гвозником прошел не так, как планировал российский спортсмен. Напомним, россиянин тройным нокдауном сокрушил соперника.
«Не было задачи нокаутировать. Я стараюсь просто боксировать», - признался Бетербиев.
По его словам, на фоне Гвоздика он мог смотреться «бледно».
При этом боксер добавил, что у него было несколько вариантов развития поединка, однако план действий менялся в зависимости от ситуации.
«Что-то не шло, руки не шли», - пояснил спортсмен.
Кроме того, Бетербиев отметил, что сильно волновался.
«Ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой», - цитирует его ТАСС.
Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в 10-м раунде, тем самым объединив титулы Международной боксерской федерации IBF и Всемирного боксерского совета WBC в полутяжелом весе.