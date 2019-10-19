«Не было задачи нокаутировать»: Бетербиев остался недоволен боем с Гвоздиком

Бой между Артуром Бетербиевым и Александром Гвозником прошел не так, как планировал российский спортсмен. Напомним, россиянин тройным нокдауном сокрушил соперника.

«Не было задачи нокаутировать. Я стараюсь просто боксировать», - признался Бетербиев.

По его словам, на фоне Гвоздика он мог смотреться «бледно».

При этом боксер добавил, что у него было несколько вариантов развития поединка, однако план действий менялся в зависимости от ситуации.

«Что-то не шло, руки не шли», - пояснил спортсмен.

Кроме того, Бетербиев отметил, что сильно волновался.

«Ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой», - цитирует его ТАСС.

Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в 10-м раунде, тем самым объединив титулы Международной боксерской федерации IBF и Всемирного боксерского совета WBC в полутяжелом весе.