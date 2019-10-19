Бетербиев тройным нокдауном сокрушил Гвоздика: видео

В США прошел бой за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBO и IBF между украинским спортсменом Александром Гвоздиком и российским боксером Артуром Бетербиевым.

В первой части поединка преимущество удерживал украинец, а его соперник стойко выдерживал удары. Однако во второй - Бетербиев пошел в атаку. Ближе к девятому раунду Гвоздик начал пропускать удары, а в десятом – россиянин нокаутировал соперника. Кадры с ринга опубликовали в Twitter.

Так, Артур Бетербиев одержал победу, объединив титулы Международной боксерской федерации IBF и Всемирного боксерского совета WBC в полутяжелом весе. За свою спортивную победу он ни разу не проигрывал.

Для Гвоздика это поражение стало первым на профессиональном ринге.